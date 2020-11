'Fumaça' recebe proposta irrecusável em Brasília e deixa Manaus FC

O atacante fechou contrato com o Brasiliense e irá atuar pela Série D | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

O atacante Rodrigo Fumaça comunicou a diretoria do esmeraldino, que vai trocar o Manaus FC pelo Brasiliense (DF). O atleta fará seu último jogo com a camisa do Gavião do Norte neste sábado (7), diante do Ferroviário-CE, confronto direto pela permanência do time amazonense no G4 do Campeonato Brasileiro da Série C.



O Manaus FC enfrenta uma situação financeira atípica, por conta da pandemia de Covid-19. O clube avisa seus torcedores que já está no mercado atrás de uma peça de substituição que esteja dentro do orçamento financeiro do Gavião.

De acordo com atleta, ele recebeu uma proposta, "irrecusável" do Brasiliense-DF, time que compete pela Série D do Campeonato Brasileiro.

O vice-presidente do Gavião do Norte, Giovanni Silva, conta que ficou surpreso com a decisão de Fumaça.

“É uma missão árdua manter um time na Série C do Brasileiro. Todo dia é uma luta diferente. Por isso, ficamos surpresos com a saída do Fumaça, porque o clube contava com o atleta até o final da competição, na qual foi acordado entre o clube e o atleta na sua vinda no início do ano".

Ele explicou que a decisão foi do jogador e agradeceu os momentos de Fumaça no time.

“Vários atletas tiveram seus contratos finalizados no mês de outubro e novembro, de acordo com o calendário da Série C antes da pandemia, e todos assinaram seus aditivos. O Fumaça não quis assinar e optou por ir para o Brasiliense", ressaltou Giovanni.

Último jogo

Para Giovanni, o Manaus FC, o torcedor amazonense, bem como todos os atletas do clube, espera que Fumaça cumpra normalmente seu contrato - que se encerra dia 10 de novembro - e que faça ainda esse último jogo contra o Ferroviário.

“Apesar do atleta já estar acertado com outro clube, o Manaus, o torcedor e todos os atletas confiam no profissionalismo do Rodrigo Fumaça, e queremos que ele faça um bom jogo, que é importantíssimo diante do Ferroviário", pontuou Giovanni.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Tite faz substituições na lista de convocados da Seleção; veja quais

Vasco treina para duelo decisivo contra o Caracas pela Sul-Americana

Favoritos, Internacional e Botafogo vão para fase mata-mata