Copa do Brasil: Flamengo e Corinthians jogam nesta quarta-feira (4)

Manaus - O time carioca Flamengo e o paulistano Corinthians fazem seus jogos de volta pelas oitavas de final, na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (4). Apenas o time carioca conseguiu vencer em seu primeiro jogo, enquanto o Alvinegro deve mostrar seu melhor futebol, para vencer e seguir na competição.



Flamengo x Atlhetico PR

Ambos vêm de derrotas na última rodada do campeonato brasileiro e devem não poupar jogadores para o confronto.

Depois do vexame contra o São Paulo, pelo Brasileirão, dentro de casa, por 4x 1, o Flamengo busca a vitória para aliviar a tensão com a torcida e seguir na disputa pela taça da Copa do Brasil.

Doménec Torrent terá a disposição, Willian Arão e Thiago Maia, que cumpriram suspensão no jogo contra o São Paulo. Gabriel Barbosa mostrou boa recuperação e pode estar relacionado para a partida contra o Furacão, ainda sem estar entre os titulares.

O time realizou treinos táticos e técnico nesta terça-feira (3), comandos por Dome e seus auxiliares, e finalizou a preparação para o jogo da volta.

Rodrigo Caio e Arrascaeta seguem em trabalho de recuperação, depois das lesões sofridas. O rubro Negro tem a vantagem do empate, por ter vencido pelo placar de 1x0, no primeiro jogo. A partida acontece no Maracanã, às 20:30h.

A equipe paranaense realizou treino para a parte tática e bolas paradas, na manhã desta terça-feira (3). Precisando vencer por dois gols de diferença, para avançar de fase, o Furacão terá quatro desfalques para o jogo.



O lateral Jonathan sofreu lesão e não entrará em campo. O atacante Vitinho e os zagueiros Pedro Henrique e Thiago Heleno também estão machucados e não serão relacionados.

O time vem de uma sequência de dez jogos sem vitórias, situação que preocupa a comissão técnica e deixa a torcida infeliz.

Corinthians x América PR

O timão chega mais confiante, para duelar contra o América-MG, após ter vencido por o Internacional, líder do Brasileirão.

No jogo de ida, o time paulista perdeu dentro de casa, por 1x0. Agora, o time precisa vencer com dois gols de diferença, em Belo Horizonte, para garantir a classificação direta nas quartas de final.

Para o duelo, Vagner Mancini terá o zagueiro Raul Gustavo, recuperado de lesão na coxa direita. O treinamento teve foco regenerativo para os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos. Os demais jogadores fizeram um trabalho voltado a troca de passes e finalizações.

O América MG realizou treinos de agilidade, visando troca de passes rápidos e velocidade. A equipe treina pesado para o jogo decisivo contra o Corinthians. O empate garantiria ao Coelho, vaga nas quartas de final, feito que seria histórico para o clube.



O único desfalque da equipe, será o zagueiro Eduardo Bauermann, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo.

O time também praticou treinos de aprimoramento de cobranças de pênaltis. Caso o timão vença pelo placar mínimo, a vaga será decidida em penalidades máximas.

A partida acontece nesta quarta-feira (4) às 20:30h, na Arena Independência.

