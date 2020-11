Com surto de Covid-19, Ajax leva apenas 17 atletas para jogo

A equipe holandesa busca seu primeiro triunfo na competição | Foto: Eva Plevier/Reuters

O Ajax terá apenas 17 jogadores disponíveis para o confronto da Liga dos Campeões contra o Midtjylland, na Dinamarca, depois que vários jogadores foram descartados por testarem positivo para o novo coronavírus (Covid-19).



Erik ten Hag, técnico da equipe, confirmou os casos na segunda-feira (2). No entanto, ele disse que não poderia falar sobre casos individuais devido a leis de privacidade.

O capitão Dusan Tadic, o goleiro Andre Onana e os meio-campistas Davy Klaassen e Ryan Gravenberch estão entre os que ficaram na Holanda.

Os goleiros reservas Maarten Stekelenburg e Dominik Kotarski também não viajaram, deixando o clube com apenas um goleiro, Kjell Scherpen, para a partida em (Dinamarca). O jogador de 20 anos ainda não estreou pelo time holandês.

O treinador disse que os jogadores do Ajax foram testados na segunda-feira e que o clube esteve em discussão durante o dia com várias autoridades sobre quem poderia viajar para a Dinamarca. O Ajax busca sua primeira vitória no Grupo D da Champions League.

*Via Agência Brasil

