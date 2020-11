Tiago Pará é o novo reforço do Fast Clube para Série D

Torcedores comemoram a contratação | Foto: Reprodução

O Fast Clube anunciou nesta quarta-feira (4) em suas redes sociais que terá um novo reforço no time. A contratação será para a continuação do Campeonato Brasileiro da série D. O atacante Tiago Pará, de 25 anos, natural de Castanhal-PA, chega ao Tricolor de Aço.

O último clube do atacante foi o São José-RS, onde vinha disputando o Campeonato Brasileiro da Série C. O atleta também tem passagens por São Raimundo-PA, Fortaleza-CE, Hercilio Luz-SC, Brusque-SC e Camboriú-SC.

“Dê o seu melhor e ajude seus companheiros rumo a um só objetivo: para fazer história”, disse um torcedor do clube. Outros que acompanham o time amazonense conta que ficaram felizes com a contratação. “Esse moleque joga muito. Esse cara sabe fazer gol”, disse animado com a publicação do Fast Clube.

O clube está em terceiro lugar na tabela com 19 pontos e joga no próximo sábado (7) contra o Independente- PA, no Navegantão, pela 11ª rodada.

