Polícia Civil faz operação contra torcida organizada do Vasco no RJ

A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (5) uma operação contra integrantes de uma torcida organizada do Vasco, suspeita de envolvimento em uma briga, no aeroporto Internacional do Galeão, Ilha do Governador, zona Norte do Rio de Janeiro. O confronto entre torcedores do próprio time ocorreu em outubro.

Os agentes da Dairj (Delegacia do Aeroporto) tentam cumprir 18 mandados de busca e apreensão nas casas dos integrantes de uma das torcidas organizadas do Vasco. Em algumas residências foram apreendidos bandeirões e outros artigos, como camisas.

As câmeras de segurança do Galeão flagraram o momento da briga em que integrantes da organizada e dissidentes se enfrentaram dentro e fora das dependências do terminal do aeroporto. A briga aconteceu na madrugada seguinte à derrota do Vasco para o Bahia por 3 a 0.

De acordo com o delegado responsável pela operação, Adriano França, os 18 mandados de prisão serão cumpridos em 13 endereços.

Nestes locais, segundo as investigações, morariam os suspeitos de efetivamente participar das agressões durante o confronto no aeroporto.

“Quem estava lá pacificamente ou não se envolveu diretamente na briga, nos confrontos, nas agressões, não estão nessa fase e foram ouvidos como testemunhas. Os que participaram efetivamente agredindo torcedores, esses 13 estão sendo investigados e possivelmente serão indiciados.”

Em nota, a Polícia Civil informou que entre os torcedores investigados estão suspeitos que possuem anotações criminais por homicídio, assim como outros crimes enquadrados no Estatuto do Torcedor.

