São Paulo vence Lánus, mas se despede da Sul-Americana 2020

Por pouco o São Paulo se classifica para a próxima etapa do torneio | Foto: Conmebol

Com gol nos acréscimos, o Tricolor se despediu da Copa Sul-Americana de 2020, na noite desta quarta-feira (4), no Morumbi.

O São Paulo venceu o Lanús por 4 a 3, porém, no placar agregado (6 x 6) pelos gols marcados fora de casa pelos argentinos, acabou eliminado na segunda fase - na ida em Buenos Aires, o adversário venceu por 3 a 2.

Para encarar os argentinos, o técnico Fernando Diniz não contou com Walce, Lucas Perri, Liziero, Paulinho e Rojas, que se recuperam de lesões.

O time foi composto por Volpi; Tchê Tchê, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Dani Alves e Igor Gomes; Gabriel Sara, Brenner e Luciano.

Muitos gols

No primeiro tempo, os visitantes largaram na frente os 16 minutos, com De la Veja.

O Tricolor, partiu em busca da reação e deixou tudo igual aos 26, com Dani Alves, que aproveitou cobrança de escanteio para estufar as redes. Aos 43 minutos, Aguirre anotou o segundo gol do adversário: 2 a 1.

Na volta para a etapa complementar, para dar mais ofensividade ao time, o Diniz promoveu a entrada de Pablo no lugar de Diego Costa – assim, Luan foi deslocado para a zaga. Foi justamente com o camisa 9 que o São Paulo igualou o marcador novamente, aos 16 minutos, após assistência de Dani Alves em 2 a 2.

Dani Alves marcou gol na partida | Foto: Conmebol

Aguerrido e presente no campo de ataque a maior parte do tempo, o Tricolor virou o placar aos 41 minutos: Gabriel Sara cruzou da esquerda e Thaller fez contra! 3 a 2.

Aos 44, com Gabriel Sara após nova assistência de Dani Alves, o São Paulo fez 4 a 2. Porém, nos acréscimos, o Lanús descontou com Orsini: 4 a 3.

Após a disputa da Copa Sul-Americana, o Tricolor entrará em campo no próximo sábado (7), às 19h, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, para enfrentar o Goiás em confronto válido pela 20ª rodada.



