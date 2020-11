Flamengo derrota Athletico-PR e avança na Copa do Brasil com confiança

O clube carioca esteve a frente durante todo o jogo, e conseguiu a classificação | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Manaus - O Flamengo bateu o Athletico PR, na noite desta quarta-feira (4), por 3x2, no maior palco do futebol nacional, o Maracanã. Os rubro negros fizeram o jogo de volta, na disputa da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.



O time carioca se manteve melhor nos primeiros minutos do jogo, valorizando a posse de bola e ameaçando o adversário, mesmo com a forte marcação do furacão.

A equipe da casa chegou ao gol aos 23 minutos do primeiro tempo, quando o cruzamento de Matheuzinho encontrou Pedro na área, que chutou com categoria e deixou a bola no ângulo direito do goleiro Santos, 1x0.

Os jogadores flamenguistas continuaram a pressão no campo de ataque, e dez minutos depois, o segundo gol viria de outra assistência de Matheuzinho e finalização de Pedro.

O placar garantiria a vaga para o time. Mas o time paranaense não deixaria a vaga escapar sem lutar.

Atrás no placar, a equipe de Paulo Autuori se soltou mais no jogo, usando a velocidade dos laterais para tentar chegar ao gol.

A mudança no estilo de jogo mostrou resultado, quando em uma falha da zaga flamenguista, Erick aproveitou e acertou um belo chute de fora da área, diminuindo para o furacão.



A partida ficou mais acirrada, com os dois times mostrando um bom futebol. Nos minutos finais do primeiro tempo, Pedro ainda teve a oportunidade de ampliar, mas parou na defesa de Santos.

No segundo tempo, os times voltaram com sede de jogo. O time da Gávea insistia nos ataques, enquanto o Athletico segurava a parte de trás e aproveita os contra-ataques para executarem jogadas de velocidade.

O furacão deixa a competição nas oitavas de final | Foto: Athletico Paranaense

Em boa troca de passes do meio campo do Flamengo, Thiago Maia marcou, mas teve seu gol anulado pelo VAR. Aos 84 do segundo tempo, Santos defendeu a finalização de Bruno Henrique, deixando rebote, aproveitado por Michael, que fez o terceiro dos cariocas.



O Athletico descontou já aos 88 minutos da etapa final, com o atacante Bissoli, mas não foi o suficiente. O tempo regulamentar acabou com o placar de 3x2 para os donos da casa, resultado que eliminou o Athletico Paranaense, atual campeão da competição.

O Flamengo aguarda o sorteio das quartas de final que será realizado na sexta-feira (6), para conhecer seu próximo adversário no torneio.

