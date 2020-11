Domènec se irrita com comparação e Marcos Braz defende treinador

Sob o comando de Dome, o Flamengo briga pela liderança do Campeonato Brasileiro | Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Flamengo conquistou a classificação na Copa do Brasil. Mesmo assim, o técnico Domènec Torrent se irritou com as perguntas na coletiva pós-jogo.

As comparações com Jorge Jesus e a atuação da defesa deixaram o espanhol nervoso. Nesta quinta-feira (5), o vice-presidente Marcos Braz saiu em defesa do comandante Rubro-Negro.

"Um pouco da irritação do Dome, naquele momento, eu acho que foi em função das perguntas serem repetidas. Não sei se foi o conteúdo ou a repetição. Qualquer um pode se irritar, não estar nos melhores dias. A diretoria vê com muita naturalidade. Eu acredito que o Dome vá ter mais paciência", disse.

"Tem a língua, por mais que ele fale um bom português, mas às vezes há uma interpretação errada. O Dome está longe de ser um cara nervoso, mal-educado. Ele é gentil, trata todo mundo bem. Pega jornalista aí que tem bastante fonte aqui dentro e pergunta como é a tratativa do Dome com as pessoas aqui", concluiu.

Braz foi questionado sobre o trabalho de Dome. O dirigente admitiu que os Rubro-Negros poderiam estar melhores, mas vê o Flamengo em boa situação.

"Analisando isso com calma, acredito que a gente esteja no caminho certo. A gente conseguiu ter bons resultados na Copa do Brasil, na Libertadores e estamos disputando em cima no Brasileiro. Precisam ser feitas correções? Sim. Poderia chegar com mais segurança? Sim. Mas estamos corrigindo. Vamos ter um final de ano bem posicionado", declarou.

Sob o comando de Dome, o Flamengo briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, os Rubro-Negros estão nas quartas de final da Copa do Brasil e oitavas de final da Libertadores.

