Atleta que delatou doping russo, vive com medo de represálias

Stepanova vive escondida e com receio de represálias do governo de seu país | Foto: Reprodução

Yulia Stepanova, a principal delatora do esquema de doping que suspendeu a Rússia de todas as competições internacionais do Atletismo, admitiu que passou anos se beneficiando do esquema e vive hoje escondida com sua família nos Estados Unidos.



A atleta acompanha de longe o julgamento do apelo da Agência Antidoping da Rússia (Rusada) contra banimento do país por quatro anos de competições internacionais imposto pela Agência Mundial Antidoping (Wada). Audiências presenciais e online acontecem na Corte Arbitral do Esporte (CAS), em Lausanne.

Stepanova e o marido confirmam que não se arrependem de terem denunciado o esquema de doping russo.

"Enquanto Putin for presidente, não é seguro voltarmos à Rússia. Se eles nos matarem nos Estados Unidos, no final a verdade aparecerá, mas se eles nos matarem na Rússia, dirão que foi um acidente", disse a atleta.

Ela e o marido Vitaly, que trabalhava para a Rusada, aguardam ansiosos pelo julgamento da CAS.

"Não nos sentimos como heróis, estamos apenas felizes por termos dito a verdade e não termos tantas mentiras em nossas costas", emendou Stepanova

A atleta forneceu documentos e concedeu entrevista à rede alemã ARD quando foi suspensa por dois anos, em 2013, flagrada pelo uso de substâncias proibidas e perdeu a medalha que havia conquistado no Campeonato Europeu Indoor de 2011.

*Com informações do Globo Esporte

