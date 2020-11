Nicholas Santos quebra recorde pessoal e traz prata para o Brasil

O veterano do Brasil sabe das dificuldades em conseguir vaga e manter alto rendimento, mas demonstra que está em sua melhor forma física | Foto: Satiro Sodré/CBDA

Aos 40 anos de idade, Nicholas Santos conquistou nesta quinta-feira a medalha de prata na sétima etapa da Liga Internacional de Natação, que está sendo disputada em Budapeste, na Hungria. O atleta anotou o tempo de 50s18, o melhor de sua longa carreira na prova.



A marca de Nicholas é bem melhor que os 50s60, que ele mesmo fez em 2014, e era, até então, sua melhor marca na carreira na prova. Na semana passada, Nicholas tinha vencido a prova dos 50 m borboleta.

Nicholas Santos, que participou das Olimpíadas de Pequim 2008 e Londres 2012, é especialista nos 50m borboleta, prova que não está no programa dos Jogos de Tóquio, marcados para o ano que vem. Assim, para ir às Olimpíadas, Nicholas precisa fazer o índice ou nos 100m borboleta, ou quem sabe nos 50m livre.

Mais medalhas para o Brasil

Outro resultado importante para o Brasil veio nos 200m medley. Leonardo Santos venceu sua prova com o tempo de 1m53s19, e levou seu segundo título nesta temporada. O brasileiro já pulou na frente, e se manteve na primeira posição por todo o percurso.

A ISL é o maior evento de natação de 2020, disputada em piscina curta (25 metros), e conta com quase 400 atletas em Budapeste, na Hungria. São diversas etapas até o fim de novembro, quando serão realizadas as finais do evento.

*Com informações do Globo Esporte

