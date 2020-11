Confederação de Atletismo confirma Troféu Brasil em São Paulo

O evento já constava no calendário divulgado pela CBAt em junho, com a remarcação de uma série de competições devido à pandemia do novo coronavírus | Foto: Ricardo Bufolin/ ECP

O principal torneio interclubes do atletismo brasileiro e sul-americano está confirmado para este ano. Nesta quinta-feira (5), a Confederação Brasileira da modalidade (CBAt) oficializou a disputa do Troféu Brasil no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo, entre 10 e 13 de dezembro.

O evento já constava no calendário divulgado pela CBAt em junho, com a remarcação de uma série de competições devido à pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, mas ainda sem definição do local. Antes das alterações forçadas, o Troféu Brasil seria disputado entre 7 e 10 de maio em Porto Alegre, na Sogipa.

Em razão da pandemia, o regulamento do campeonato sofreu alterações, aprovadas pelo Conselho de Administração da confederação. O prazo para obtenção de índices foi ampliado até 22 de novembro. As federações estaduais que não puderem realizar os torneios adultos até o fim deste prazo, por causa da covid-19, terão direito de indicar cinco atletas que poderão competir em até duas provas individuais.

Em 2019, o Troféu Brasil foi realizado no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista (SP), na sede da CBAt. O Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, foi o campeão geral. A Orcampi, de Campinas (SP), ficou em segundo lugar, seguida pelo Instituto Elisângela Maria Adriano, de São Bernardo do Campo (SP). De acordo com a confederação, 117 clubes participaram do evento.

Ainda nesta quinta, a CBAt alterou datas e a sede do Campeonato Brasileiro Sub-23, que seria disputado entre os dias 23 e 25 deste mês, no Centro Olímpico, e passou para 17 e 18 de dezembro, no CNDA.

Já o Brasileiro Sub-16 foi cancelado. Como alguns estados não estão autorizando a realização de competições para menores de 16 anos, a confederação optou por tirar o evento do calendário. Já na sexta-feira (6), a partir das 8h (horário de Brasília), começa o Brasileiro Sub-20, em Bragança Paulista, com 503 atletas de 18 estados e do Distrito Federal.