Fla joga contra São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil

Além das partidas, o sorteio desta sexta definiu também o chaveamento até a final do torneio | Foto: Comunicação - Flamengo

O grande destaque para o sorteio na sede da CBF, na manhã desta sexta-feira (6), fica para o confronto entre São Paulo e Flamengo. A amarga derrota do time Rubro Negro pode ser superada neste jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Nos outros confrontos, pela história e poder financeiro dos clubes, claramente temos favoritos. Enquanto o Grêmio encara o Cuiabá, o Internacional desafia o América-MG, e o Palmeiras pega o Ceará.

Além das partidas, o sorteio desta sexta definiu também o chaveamento até a final do torneio. O vencedor de Flamengo e São Paulo encara quem passar do duelo entre Cuiabá e Grêmio. Já Internacional ou América-MG terão pela frente o vencedor de Ceará e Palmeiras.

Minutos depois destes resultados, houve um segundo sorteio para a confirmação dos mandos de campo. No principal duelo da fase, entre Flamengo e São Paulo, a ida será no Maracanã, na próxima semana, e a decisão da vaga, na semana seguinte, no Morumbi. Grêmio e Palmeiras farão os primeiros jogos dentro de casa.

Os confrontos:

Flamengo x São Paulo

Grêmio x Cuiabá

América-MG x Internacional

Palmeiras x Ceará

O prêmio para cada uma das quatro equipes que se classificarem para as semifinais é de R$ 7 milhões.

Leia mais:

Domènec se irrita com comparação e Marcos Braz defende treinador