'Família Peladeiros' incentivam e promovem o esporte no Cacau Pirêra

Os torneios são realizados com um tema diferente por ano, para que as equipes possam escolher um time ou seleção para representar | Foto: Reprodução

Manaus - O Projeto "Família Peladeiros", existe há seis anos no município de Cacau Pirêra, no Iranduba. O objetivo do projeto é fortalecer e incentivar a prática do esporte, na comunidade. A ideia partiu de um grupo de jovens que costumavam frequentar partidas de futebol na cidade.

Em 24 de novembro de 2014, foi criado o projeto. O evento foi organizado pelos amigos André da Silva, Michael Torres, Ermilson Sousa, Erivelton Corrêa, Denilson Medeiros e Anderson Oliveira, com a ajuda da comunidade.

A princípio, havia rivalidade entre os colegas que se reuniam para jogar. Eles queriam provar para os demais, qual era o melhor time. Para isso, foi decidido que um campeonato seria organizado e assim que fosse revelado qual a melhor equipe.



Os torneios já são esperados no calendário da cidade, todos os anos | Foto: Reprodução

A ideia que começou como uma disputa entre amigos, logo amadureceu e se tornou referência de campeonato, para o município. A falta de competições organizadas, foi um dos motivos que moveram o grupo para criação do projeto.



“É importante destacar, a contribuição de cada atleta, tanto na participação, quanto na questão financeira. É isso que mantém o projeto até hoje” relata Adriano Vasconcelos, diretor do grupo Família Peladeiros.

Formalização do Projeto

Em 2017, o grupo criou um regulamento interno, voltado as atividades semanais que antecedem os eventos.

As regras deixam claro a importância e deveres do presidente, coordenadores e apoiadores do projeto. O regimento mostra a legitimidade dos integrantes para criar regras e exigir o cumprimento das mesmas.

O Torneio



O campeonato acontece uma vez ao ano, com a participação de oito equipes e mais de 100 atletas. Ao final do torneio, existem premiações para o primeiro, segundo e terceiro lugar e, também condecorações individuais, como: melhor goleiro e artilheiro da competição.

Tanto as premiações por equipe, quanto individuais, são feitas com o intuito de valorizar e incentivar os jogadores locais.

Podem participarem dos torneios, os jovens da comunidade, precisam ter a partir de 16 anos de idade e estarem sob autorização dos pais. Há uma seleção de atletas, para aqueles que desejam ingressar e participar dos campeonatos.

O projeto é voltado para o público masculino, tanto jovens como adultos. Mas não sendo vetada a participação de outro sexo, raça ou religião.

O grupo tem atividades todas às terças e sextas-feiras | Foto: Reprodução

Desde o início do projeto, todas as competições foram realizadas com recursos dos organizadores e competidores, sem nenhum incentivo do poder municipal ou estadual.



“Todos os nossos eventos são com recursos próprios. Às vezes, quando os custos se tornam altos demais, pedimos ajuda de amigos e empresários locais” disse Adriano.

Muitos atletas que foram instruídos dentro do projeto, hoje competem pelo Campeonato Amazonense de Futebol e no Torneio Peladão, a maior competição de futebol amador do planeta.

Muitos jogadores de Cacau Pirêra, hoje competem pelo campeonato estadual | Foto: Reprodução

O grupo realiza também, reuniões e palestras sobre violência e o comportamento dentro de quadra, visando manter a ordem e as atividades do grupo em todos os âmbitos do projeto.



A equipe ganhou credibilidade com a população, pelo diálogo e boa conduta de seus participantes. Hoje, o grupo tem destaque e o nome respeitado por todos os participantes e da comunidade de Cacau Pirêra, sendo visto como um grupo idealizador, dentro do esporte local.

Organização e Diretoria

O projeto possui um presidente e um vice, dois secretários, um tesoureiro e oito coordenadores.

A diretoria do projeto é constituída pelo palestrante religioso Erivelton Corrêa; o programador de ideias e sistema de jogos, Denilson Medeiros; o secretario e editor de programações, Igor Reis; o apoiador do grupo, André da Silva e Presidente do grupo, Adriano Vasconcelos.

A diretoria do projeto sente que alcançaram o objetivo que tanto queriam, fomentar o esporte local | Foto: Reprodução

