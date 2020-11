Manaus FC e Fast Clube jogam neste sábado (7) para se manterem no G4

Os clubes estão entre quatro melhores colocados nas tabelas do Brasileiro C e D | Foto: Reprodução clubes

Manaus - Os times do Amazonas estão no G4 das séries C e D do Campeonato Brasileiro. Ambos vão a campo neste sábado (7) para se manter na melhor posição possível e subir grupos com acesso. O Manaus FC tem um confronto direto contra o Ferroviário-CE e o Fast Clube enfrenta o Independente- PA.

Manaus FC

O clube busca permanecer no G4 do grupo A, da Série C do Brasileirão. Apesar do empate no último jogo, o Esmeraldino vive uma boa fase na competição.

Sábado (7), às 16h o Manaus FC recebe o Ferroviário- CE, na Arena da Amazônia, em Manaus. A equipe cearense vem de uma derrota e deve usar seus jogadores principais para o jogo contra o Gavião do Norte.

O clube busca se manter no G4 | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

O Manaus FC chega a partida, vindo de duas vitórias nos últimos três jogos. Um triunfo contra o Botafogo- PB e outro sobre a Jacuipense - BA. O técnico Luizinho Lopes terá de volta, o gigante esmeraldino, Hamilton, que cumpriu suspensão no último jogo.

“Estamos com pensamento positivo e de vitória, claro, sempre respeitando a equipe adversária, mas dentro de campo nós vamos atrás dos três pontos. “ comentou o atacante, Hamilton

Se vencer, a equipe Baré se mantém no G4 e fica mais próxima de uma possível classificação para a Série B do Brasileirão. Apesar do resultado negativo do Coral, os jogadores do Manaus FC sabem da qualidade e dificuldade que irão enfrentar durante a partida.

“Independente dessa situação, sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, que já vem com um bom trabalho a bastante tempo. Acho que vamos encontrar certa dificuldade, mas vamos os preparar para isso” relatou Matheuzinho, atacante do Manaus FC.

O jogo de sábado (7) é importante para manter desempenho | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Durante a competição, o Gavião venceu apenas dentro de casa, e o próximo jogo e na Arena da Amazônia, fator que pode ser decisivo para uma vitória neste sábado, já que a equipe conhece o gramado e joga mais solto.

“Tão difícil quanto entrar no G4, é se manter. Daqui para frente, todos os jogos são finais, vamos encontrar equipes que querem entrar no G4, se aproximar dele, e times que procuram sair da zona de rebaixamento. Vamos jogar sempre com concentração e pé no chão. “ disse o técnico Luizinho Lopes.

O técnico aposta em uma equipe mais concentrada | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Muito importante na campanha do acesso, Rossini ainda não marcou pelo Manaus FC, durante a Série C, perguntado sobre essa fase sem gols, o atleta disse

“O importante é que, mesmo sem ainda ter feito gols, estou contribuindo para a equipe e ajudei a chegarmos no nosso objetivo que era o G4. “

A preparação do Ferrão começou na terça-feira (3), quando o elenco se reapresentou na sede para começar os trabalhos. Foram realizadas atividades de funcional e regeneração muscular, seguido de treino tático em campo, comandado pelo técnico Marcelo Vilar, que também testou algumas formações.

O coral ganhou reforços para o jogo contra o Gavião, o meio-campo Sanaido da Silva, o “Esquerdinha”, assinou contrato com o clube e já foi integrado, podendo entrar em campo no sábado.

Fast Clube

A equipe do Fast Clube está em ótima fase pela Série D do Campeonato Brasileiro, a equipe não conhece a derrota desde a terceira rodada do campeonato, quando perdeu para o Bragantino – PA. Depois disso, o time soma três vitórias seguidas.

O time amazonense também busca acesso para a série C | Foto: Reprodução Fast Clube

Seu próximo confronto será contra o Independente – PA, às 15h, na casa do adversário, no estádio Navegantão. O tricolor de aço já se preparou para o confronto e realizou treinos técnicos e táticos. A equipe ganhou um reforço para o restante da competição, o atacante Thiago Pará, de 25 anos assinou contrato com o clube.

O rolo compressor está em terceiro lugar, no grupo A da Série C, e pode garantir vaga na segunda parte da competição, com três rodadas de antecedência, caso vença neste sábado. Seguir para a próxima fase do torneio garante a chance de subir para a Série C do Brasileirão.

O Fast Clube segue treinando forte focado na sequência do Campeonato Brasileiro Série D 2020 | Foto: Reprodução Fast Clube

“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, já que o adversário vem num crescente dentro da competição, mas não tem porque protelarmos essa classificação, se podemos garantir já neste jogo. “ disse Ricardo Lecheva, técnico do Fast Clube.

