‘Prata do Amazonense de Handebol’ acontece hoje (6) e sábado em Manaus

O torneio conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) | Foto: Mauro Neto/Faar e Divulgação

Manaus - A Liga de Handebol do Amazonas realiza mais uma rodada da fase classificatória da série Prata do Campeonato Amazonense de Handebol Adulto no naipe masculino.

A competição que começa nesta sexta-feira (6) e vai até este sábado (7). O torneio conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

As partidas serão disputadas nos ginásios Renné Monteiro, localizado na avenida Constantino Nery, e no Atlético Rio Negro Clube, que fica no Centro de Manaus.

A série Prata tem dez equipes, divididas em duas chaves com cinco times cada, sendo que os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais.

Assim também, cada equipe ainda terá mais dois jogos restantes da fase classificatória, totalizando dez partidas para cada time na série. O campeão e o vice do campeonato sobem para a série Ouro em 2021.

O presidente da Liga de Handebol, Auricélio Andrade, falou sobre o nível técnico do campeonato e destacou a união dos times para a retomada dos jogos, seguindo os protocolos de segurança para combate e prevenção da Covid-19.

“Por conta desse momento que vivemos, houve uma perda de tempo na preparação, e assim o nível técnico das partidas caiu um pouco. Mesmo assim, as equipes vêm se superando e estão com o objetivo de subir dessa série (Prata) para a série Ouro. Resolvemos voltar ao campeonato em conjunto com todos os clubes, mas tomando os cuidados necessários, pois seguimos um protocolo de realização dos jogos que nos permitiu essa volta”, declarou.

Auricélio também falou sobre o que ele espera do restante das competições de handebol do estado para este ano, e destacou as recomendações que a Liga impôs para cada jogo.

“A expectativa é a gente conseguir realizar os campeonatos sem muito prejuízo, em relação aos atletas, à arbitragem e ao pessoal da coordenação. O sentimento é bom, conseguimos movimentar a série Ouro, que já está nas semifinais, a série Prata praticamente encerra nesse fim de semana, e o feminino eu também acredito que já vai estar encerrando a fase classificatória”, assinala.

“Também é bom lembrar ao público sobre as recomendações que devem ser seguidas por todos, como entrar no ginásio com uso obrigatório de máscara, haver a aferição da temperatura, uso constante de álcool em gel e a entrada de torcidas está proibida”, concluiu o presidente.

Jogam hoje (6):

• Novo Aripuanã x Adelaide Tavares – 19h, Ginásio Renné Monteiro

• Seleção Borbense x Isaías Vasconcelos –20h30, Ginásio Atlético Rio Negro Clube

Jogam neste sábado (7)

• AABB x TFS Careiro – 14h, Ginásio Renné Monteiro

• Isaías Vasconcelos x Novo Aripuanã – 17h, Ginásio Renné Monteiro

• Dance Hall x Seleção Borbense – 19h, Ginásio Renné Monteiro

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Confederação de Atletismo confirma Troféu Brasil em São Paulo