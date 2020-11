Brasileirão: Atlético-MG e Flamengo duelam em busca de reabilitação

Quarto colocado na série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro recebe o vice-líder Flamengo neste domingo (8), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida, válida pela 20ª rodada, começa às 18h15 (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa e plantão de Bruno Mendes.

Caso o líder Internacional tropece diante do Coritiba (18º colocado) jogando em Porto Alegre, o duelo entre mineiros e cariocas pode virar um confronto de seis pontos, definindo o novo líder do Brasileirão. Se o Colorado perder e o Flamengo empatar hoje (8), o time carioca assume a ponta da tabela. Mas, se o Inter empatar com o Coxa, o Rubro-Negro terá de derrotar o Galo se quiser liderar o G4.

O Atlético Mineiro também tem chance de chegar ao topo do G4 hoje (8): precisa vencer em casa e torcer pela derrota dos gaúchos no Beira-Rio.

Porém, os últimos resultados do Galo não são animadores. O time mineiro não vence há quatro jogos: foram dois empates e duas derrotas. Na rodada passada do Braileirão, o revés foi o mais elástico. a equipe, comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, perdeu para o Palmeiras fora de casa por 3 a 0.