Palmeiras vence Vasco por 1 a 0

O Cruzmaltino, por sua vez, cai para a 17ª colocação | Foto: André Durão





O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (8), em São Januário, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Adriano foi quem balançou a rede, aproveitando o rebote após ter um pênalti defendido pelo goleiro vascaíno, dando ao Alviverde os três pontos na estreia do técnico português Abel Ferreira no Brasileirão.

Com o resultado, o Verdão subiu para a sexta colocação, com 31 pontos em 19 jogos. O Cruzmaltino, por sua vez, cai para a 17ª colocação, a primeira da zona de rebaixamento, com 19 pontos em 18 partidas.

"Infelizmente é uma derrota dentro de casa, um resultado que não podia ter acontecido nesse momento. Nós tínhamos total confiança que podíamos conseguir um bom resultado nesse jogo, até porque viemos de um bom jogo, uma classificação. Mas é partir para a próxima. Falta ainda bastante campeonato, a metade ainda", afirmou o lateral Léo Matos.