Torcedores do Flamengo picham muro e pedem 'Fora Dome'

Os torcedores estão insatisfeitos com as últimas goleadas sofridas | Foto: Reprodução

Torcedores do Flamengo picharam o muro da Gávea na noite deste domingo (8) e pediram a saída do técnico espanhol Domènec Torrent. A revolta aconteceu após o clube carioca ser goleado para o Atlético-MG por 4 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.

No CT do Ninho do Urubu, uma faixa foi estendida com um pedido para que Marcos Braz demitisse o "Jumènec" do comando técnico. O clube sofreu a segunda goleada consecutiva no Brasileirão. Na última rodada perdeu para o São Paulo no Maracanã, por 4 a 1.

O Rubro-Negro está sem vencer há três partidas, justamente contra as equipes que estão no topo da tabela do torneio.

O atual campeão brasileiro está em terceiro lugar na tabela, mas o São Paulo, que ocupa a quarta colocação, tem três jogos a menos.

