Santos: Cuca testa positivo para Covid-19 e é internado em SP

Não há previsão de alta hospitalar | Foto: Ivan Storti/Santos

O técnico Cuca testou positivo para o novo coronavírus e está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. De acordo com o Santos, o treinador sentiu mal-estar e dor de cabeça na manhã do último sábado (7).

Cuca realizou exames clínicos, tomografia e um novo teste de coronavírus, que deu positivo. Segundo o Santos, apesar de apresentar um quadro estável, por precaução, o técnico foi transferido para o Hospital Sírio Libanês que emitiu nota:

“O paciente Alexi Stival, conhecido como Cuca, técnico do Santos Futebol Clube, foi admitido no hospital Sírio-Libanês em São Paulo para acompanhamento preventivo, após resultado positivo para covid-19. Não há previsão de alta hospitalar. O paciente está sendo acompanhado pelas equipes do Dr. Fábio Luiz Novi e Dr. Esper Kallas”.

O comandante ficará em observação e isolamento.

*Via Agência Brasil

