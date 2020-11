Domènec Torrent é demitido do comando do Flamengo

Um técnico substituto ainda não foi anunciado | Foto: Reprodução

Domènec Torrent não é mais técnico do Flamengo, o espanhol assumiu o comando do clube em julho. A decisão de desligar o treinador foi tomada após duas derrotas seguidas, com goleadas, para times que brigam diretamente pelo topo da tabela.



O clube se pronunciou por meio de nota oficial em suas redes sociais

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua comissão técnica, não comandam mais o time principal do clube. “

Nos cem dias que esteve à frente do time, Dome dirigiu 26 jogos, tendo 15 vitórias e 6 derrotas, sofrendo 38 gols.

A equipe tem a segunda pior defesa do campeonato brasileiro, com 29 gols sofridos em 20 partidas, ficando atrás somente do Goiás. Comparado ao ano passado, o número em que a defesa foi vazada, assusta, em 2019 o time sofreu 37 gols em 38 jogos.

O problema na área defensiva do Flamengo, passa pelos zagueiros, que dificilmente mantém uma sequência de jogos. Rodrigo Caio, um dos pilares do setor defensivo, está se recuperando de lesão e não pôde ajudar a equipe em jogos importantes.

A volta de Rodrigo Caio e a contratação de um novo técnico se tornaram a esperança dos torcedores rubro negros, para solucionar o setor defensivo.

Segundo informações, o técnico Rogério Ceni, do fortaleza, estaria sendo cogitado para assumir o time principal do clube carioca.

