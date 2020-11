Philip é o novo atacante do Manaus FC

O jogador já começou a treinar com o elenco nesta segunda-feira (9) | Foto: Reprodução

Manaus - O clube Manaus FC anunciou que já possui um substituto para o atacante Rodrigo Fumaça, que neste fim de semana fez sua última partida pelo time esmeraldino. Trata-se do atacante Philip, de 29 anos, que vem direto do Sport Recife, para defender o manto do Gavião do Norte.

O jogador já começou a treinar com o elenco nesta segunda-feira (9) e já apresentado, às 15h30, no Centro de treinamento da Associação Esportiva 3B da Amazônia, na Avenida Leonardo Malcher, no Centro de Manaus.

O contrato do jogador com o esmeraldino vai até o fim do Campeonato Amazonense de 2021.

O jogador chamou atenção do Sport após atuação, com a camisa do Afogados, diante do Atlético-MG, na Copa do Brasil deste ano. Na ocasião, Philip marcou o segundo gol do empate em 2 a 2.

O presidente do Manaus, Luis Mitoso celebrou o acordo. “É difícil fazer uma contratação como essa, nesta época do ano, com todos os campeonatos em andamento, mas o Gavião do Norte correu para substituir o Fumaça, para que o clube não fique desfalcado para as próximas rodadas”, completou o dirigente.

O jogador

Philip falou sobre o acerto com o esmeraldino e suas expectativas para a estreia em campo.

“Estou muito feliz com esse acerto, pois nós, jogadores, estamos ouvindo cada vez mais coisas boas sobre o Manaus. Espero contribuir dentro de campo para que o clube continue ganhando seu espaço no cenário nacional, obtendo grande projeção e, principalmente, conquistas. A expectativa é a melhor possível. Estava trabalhando diariamente no Sport, então estou pronto para entrar em campo e me doar ao máximo pela equipe. Tenho certeza que posso ajudar muito esse time que já demonstrou ser de grande qualidade. Chego para agregar ao máximo”, diz.

O jogador também falou sobre a disputa “quente” na Série C.

“É um campeonato muito forte e competitivo, com equipes de grandes camisas, mas acho que o Manaus tem tudo para brigar de igual pra igual. Nesse momento estamos no G4, o que é muito bom, mas acredito que a briga por essa vaga na próxima fase será bem dura ainda nessas últimas rodadas. Confio plenamente que podemos chegar lá, mas temos que pensar um jogo de cada vez, trabalhar firme e nos dedicar intensamente”, finalizou.

*Com informações da assessoria

