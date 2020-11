Flamengo x São Paulo: times vão para tudo ou nada no Maracanã

Os times entram em campo em busca da vitória | Foto: Reprodução





É clima de decisão nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Maracanã. O Flamengo, agora dirigido por Rogério Ceni e o São Paulo vão em busca de uma vaga na semifinal do torneio nacional.

São Paulo confiante

Para chegar até aqui, o time são-paulino eliminou o Fortaleza nas oitavas de final, nos pênaltis, após empates por 3 a 3, na Arena Castelão, e 2 a 2, no Morumbi.

O time está confiante após golear o Flamengo | Foto: Rubens Chiri

O decisivo confronto de volta, que definirá o adversário de Grêmio ou Cuiabá na semi, será disputado na próxima quarta-feira (18), também às 21h30, no Morumbi.

No confronto desta noite, Tricolor defenderá uma invencibilidade de seis jogos contra o Flamengo: três vitórias e três empates. O último revés aconteceu no dia 2 de julho de 2017, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Luso Brasileiro.

Além disso, o São Paulo defenderá um bom retrospecto no Maracanã: a equipe não é derrotada no estádio há mais de três anos.

O último revés foi no dia 18 de outubro de 2017, por 3 a 1, para o Fluminense. Desde então foram cinco jogos, com três vitórias e dois empates.

Flamengo com recomeço

Os flamenguistas passaram pelo Athletico-PR na fase anterior. Rogério Ceni disse durante a apresentação no clube que vai trabalhar para achar o esquema que o time mais se sente à vontade. Vamos conversar e treinar, precisamos ser ofensivos e gostar da posse de bola.

Rogério assume o time em momentos decisivos da competição | Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

"O mais ofensivo possível será o Flamengo. Fiquei muito tempo no gol, agora quero ficar o mais longe possível. De acordo com a qualidade técnica dos jogadores, o Flamengo gosta de ficar com a posse de bola e busca sempre o gol. O importante é o gol, a favor", disse o novo técnico do clube Rubro Negro.

O árbitro do jogo será Anderson Daronco do Rio Grande do Sul, os auxiliares serão Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, também do Rio Grande do Sul.

O quarto árbitro será Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro e os integrantes do VAR serão Daniel Nobre Bins, Douglas Schwengber da Silva e André S. Bitencourt.

Leia mais:

Apresentado, Rogério Ceni lembra de Zico e promete time ofensivo