Doze brasileiros disputam semifinais da Liga Internacional de Natação

Serão 12 brasileiros participando das disputas | Foto: Satiro Sodré/SS Press/CBDA

Foi definido na manhã desta quarta-feira (11) a fase classificatória da Liga Internacional de Natação (ISL, sigla em inglês).

Serão 12 brasileiros participando das disputas: Felipe Lima (do time Energy Standard), Vinicius Lanza e Guilherme Guido (pela equipe London Roar), Bruno Fratus (do Tokyo Frog Kings), Brandonn Almeida (do NY Breakers), Felipe França, Fernando Scheffer e Marco Antonio Ferreira Jr (da equipe LA Current), Nicholas Santos, Leonardo Santos e Guilherme Basseto (do Team Iron), Jhennifer Conceição (do Toronto Titans).

A etapa definiu as oito equipes classificadas às semifinais, que começam no sábado, em Budapeste, na Hungria.

Nas semifinais, os oito times serão divididos em duas chaves de quatro equipes. Os dois primeiros de cada grupo avançam à decisão desta temporada.

Na primeira semifinal (sábado e domingo, às 8h, horário de Brasília) vão se enfrentar as equipes Energy Standard, London Roar, Tokyo Frog Kings e NY Breakers.

A segunda semifinal (com provas ocorrendo no domingo e na segunda-feira, a partir das 14h, horário de Brasília).

Os concorrentes às duas vagas na grande decisão são Cali Condors, LA Current, Team Iron e Toronto Titans.

*Via Agência Brasil

