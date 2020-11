Final da Libertadores no Maracanã muda para 30 de janeiro

A Conmebol anunciou, nesta 4ª-feira (11), a data do confronto final da Copa Libertadores deste ano. A decisão da competição mais importante do futebol sul-americano será realizada em 30 de janeiro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

A entidade bateu o martelo e decidiu que a final vai ocorrer uma semana depois da Copa Sul-Americana, cujo último confronto tem data marcada para acontecer em 23 de janeiro, em Córdoba, na Argentina.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o calendário da atual edição da Libertadores sofreu diversos reajustes e inúmeras mudanças. Até o momento, não há qualquer detalhe acerca da possível presença de público nas arquibancadas do estádio, embora a Conmebol sonhe com essa possibilidade.

Entre os clubes classificados às oitavas de final da competição, seis são brasileiros e seguem vivos na disputa pelo posto de campeão da América do Sul, sendo eles: Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Athletico-PR e Flamengo.