Fluminense lança livro-calendário para enaltecer história do clube

A data faz alusão ao dia do Fluminense | Foto: Reprodução

Será lançado, nesta quinta-feira (12), o inédito livro-calendário "Hoje é dia de Fluminense", que conta a história do Tricolor por meio dos fatos mais marcantes de sua trajetória, da fundação aos dias atuais.

A obra, com mais de mil registros históricos reunidos em 366 capítulos, estará disponível para pré-venda na loja oficial do clube na internet e chegará às livrarias nas primeiras semanas de dezembro.

A data escolhida para a apresentação do livro, além de ser o Dia do Fluminense – definido em Lei Estadual – coincide com o aniversário de Assis, grande ídolo Tricolor.

Os sócios terão 10% de desconto no produto, que é oficial e licenciado pelo Fluminense Football Club. São 260 páginas no formato 21x24 (Edição de Luxo), escritas por Osmar Lage.

O trabalho teve supervisão e revisão do Flu-Memória. O preço de capa é R$ 89,90.

*Com informações da assessoria

