Inter começa com derrota nas quartas de final da Copa do Brasil

Manaus - O Internacional foi derrotado por 1 a 0 pelo América-MG na noite desta quarta-feira (11), no Beira-Rio, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A vaga será decidida na próxima quarta (18), em Belo Horizonte.



Para ficar com a classificação às semifinais, o Colorado precisará vencer por dois gols de diferença o jogo de volta, vitória por um gol de diferença levaria a decisão da vaga para os pênaltis.

Um dia depois de ser oficialmente apresentado, Abel Braga reestreou à beira do gramado do Gigante. Sem tempo para treinar, Abelão manteve a base do time utilizada no último jogo.

Quando a bola rolou, foi o América-MG que deu as cartas. Com rápidas escapadas ao ataque, o time treinado por Lisca abriu o placar aos 12min, em cabeceio de Rodolfo.

Aos 23min, uma baixa: Patrick sentiu lesão muscular e não pôde continuar no jogo, sendo substituído por Peglow. O Inter tinha dificuldades em finalizar, enquanto o coelho era perigoso nas suas investidas no ataque.

O Colorado voltou para a etapa final tentando pressionar, mas o América-MG conteve o Inter. Com o passar do tempo, a equipe gaúcha ficou mais fechada, criando pouco e apostando nos contra-ataques, não conseguindo evitar a derrota.



