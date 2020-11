Tite tem novo desfalque na Seleção Brasileira; veja quem deixa o time

O meia atacante, Everton Ribeiro pode ser novidade entre os titulares | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Manaus - O lateral Gabriel Menino é a nova baixa na seleção. O jogador de 20 anos testou positivo para a Covid-19 e foi desconvocado nesta quinta (12). Segundo o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, os exames dos demais atletas deram negativo.

"Já informamos ao departamento médico do Palmeiras. O atleta está assintomático. Iremos realizar uma nova bateria de exames antes do jogo com o Uruguai", declarou Lasmar.



Trata-se do sexto jogador cortado na lista inicial de Tite. Além de Menino e Casemiro, o zagueiro Éder Militão também foi desconvocado por causa do novo coronavírus.

Coutinho, o zagueiro Rodrigo Caio e o volante Fabinho deixaram a seleção por conta de lesão. Os zagueiros Felipe e Diego Carlos, os volantes Allan e Bruno Guimarães e o meia Lucas Paquetá foram chamados para suprir as ausências.

O atacante Pedro foi convocado devido à contusão de Neymar. O treinador ainda não confirmou se um novo lateral substituirá o atleta do Palmeiras na delegação.

*Via Agência Brasil

