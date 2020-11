Brasileiros estreiam no Mundial de Tênis de Mesa

Hugo Calderaro é o brasileiro melhor ranqueado no mundo | Foto: Alkis Konstant

Manaus - A cidade de Weihai, no nordeste da China, recebe a partir do final da noite desta quinta-feira (12) a Copa do Mundo masculina de tênis de mesa. A competição abre uma série de torneios internacionais que também serão realizados em solo chinês até o fim do mês.



O Brasil será representado pelos dois atletas mais bem colocados do país no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, sigla em inglês), com o paulista Gustavo Tsuboi, 44º do mundo e Hugo Calderaro, sexto melhor do mundo.

Gustavo Tsuboi estreia à meia-noite (horário de Brasília) desta sexta (13) contra o sul-coreano Jang Woojin, número 18 do ranking. Às 6h, o adversário será o austríaco Roberto Gardos (28º).

Para se classificar às oitavas de final, o brasileiro tem de ficar, ao menos, entre os dois melhores do grupo de três mesatenistas

Sexto melhor mesatenista do mundo, Hugo Calderano entra direto nas oitavas de final da Copa do Mundo, previstas para começar sábado (14). Após oito meses, será a primeira competição internacional atleta.

"O tênis de mesa não é uma ciência exata, onde você joga bem se treinou bem. Vou focar no meu jogo. Todo mundo está louco para competir, todos vão querer comer os outros vivos, só tem predador, tubarão”, afirmou Calderano, em nota divulgada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBTM).

