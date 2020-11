Cinco atletas do Palmeiras testam positivo para Covid-19

| Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Além de Luan e Gabriel Menino, o Palmeiras diagnosticou três atletas com Covid-19 após os testes realizados na última quinta-feira: o meio-campista Danilo e os atacantes Rony e Gabriel Silva também testaram positivo.

O trio está assintomático e já foi isolado do restante do grupo de jogadores. A informação foi confirmada pelo próprio Palmeiras, em comunicado no fim da manhã desta sexta-feira.

O clube segue realizando dois testes por semana, sempre após partidas (o primeiro às segundas-feiras e o segundo na quinta ou na sexta, dependendo da rodada).

“Os atletas Danilo, Rony e Gabriel Silva foram diagnosticados com Covid-19 nos testes desta quinta-feira (12), estão assintomáticos e foram prontamente isolados. O clube permanecerá com o protocolo de segurança para diminuir o risco de novas infecções. “ informou o clube.

O Palmeiras começou a sofrer com o novo coronavírus nesta semana, após o jogo contra o Vasco, em São Januário. O primeiro caso positivo foi Luan, zagueiro titular e que acabou cortado do duelo contra o Ceará pela Copa do Brasil, na quarta-feira.

Com sintomas leves, Luan está isolado em um hotel, já que decidiu também não expor parentes do grupo de risco. O defensor vai voltar para a casa somente após receber alta e retornar aos treinos na Academia de Futebol do Palmeiras.

*Com informações de Globo Esporte

