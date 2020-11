Flamengo acerta contrato para permanência de Pedro

| Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Para ficar com Pedro após o término do empréstimo em dezembro, o Flamengo terá que exercer seu papel e comprar da Fiorentina os direitos econômicos do atacante. O clube tenta melhorar as condições, mas o pagamento inicialmente será feito em seis parcelas semestrais, sem entrada, a partir de 2021.



O Flamengo já tem acerto de contrato com Pedro por cinco anos. A informação foi publicada inicialmente pelo canal "Paparazzo RN" e foi confirmada pelo Globo Esporte. O acordo foi feito desde a contratação, em janeiro de 2020, e a ótima performance do atacante esse ano não interfere nos valores de salário.

Serão cotas iguais de 2,33 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões na cotação atual), que totalizam 14 milhões (cerca de R$ 91 milhões). Os 2 milhões de euros pagos pelo empréstimo não serão abatidos.

Por causa da queda de receita ocasionada pela pandemia do coronavírus, a diretoria deseja diminuir o valor das parcelas de 2021 e aumentar as restantes.

Caso o Flamengo realmente compre Pedro, a Fiorentina fica com a prioridade em uma eventual transferência futura.

Por exemplo: a diretoria rubro-negra recebe uma oferta de R$ 30 milhões e decide vender o atacante. Aí, os italianos são consultados para saber se desejam igualar e, mesmo que tenham este desejo, a palavra final é do atleta.

*Com informações do Globo Esporte

