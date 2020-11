Flamengo trata com urgência a permanência de Diego Alves

O goleiro possui contrato até o fim de 2020 | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Uma das primeiras medidas adotadas por Rogério Ceni quando assumiu o Flamengo foi recolocar Diego Alves como titular da equipe. O goleiro vive uma novela com o clube sobre sua renovação de contrato. O vínculo atual expira em 31 de dezembro e as partes vêm negociando há meses.



Depois de ficar mais de 60 dias afastado da equipe por lesão, Diego Alves retornou no banco de reservas, com o técnico Dome. Com grandes atuações, o jovem Hugo, de 21 anos, e que veio da base, foi alçado a condição de titular.

Nos bastidores do clube, a renovação com Diego Alves já vinha até sendo questionada, em função do alto salário e da idade.

Entretanto, com a chegada de Rogério Ceni, ex-goleiro que virou treinador, as coisas mudaram. Ceni enxergou a importância da experiência do atleta para o grupo e bancou sua titularidade na partida contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Diego Alves vinha bem na partida quando no início do segundo tempo teve de deixar o jogo com câimbras. Hugo entrou em seu lugar e acabou sendo responsável pela derrota rubro-negra por 2 a 1. O jovem falhou infantilmente numa bola recuada e permitiu o gol do Tricolor, aos 42 do segundo tempo.

O departamento de futebol acertou tudo com Diego Alves e seus representantes, mas o departamento financeiro travou o processo. A atitude criou um mal-estar com o jogador, que já passou a considerar outras alternativas.

No momento, a renovação do goleiro de 35 anos voltou a ser prioridade na Gávea, e o empresário do jogador, Eduardo Maluf, já está no Rio de Janeiro para nova rodada de conversas. A expectativa é de que tudo seja resolvido nos próximos dias.

*Com informações de Gazeta Esportiva

Leia mais:

Lesionado, Neymar volta a França para continuar recuperação

Flamengo acerta contrato para permanência de Pedro

Mohamed Salah testa positivo para Covid-19