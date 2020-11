Atletas do CMPM 'são ouro’ na disputa do basquete feminino em Manaus

O time conquistou o lugar mais alto do pódio | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - As alunas da Escola Estadual Prof. Eliana de Freitas Morais, do 7º Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) foram destaque na competição promovida pela Federação de Basketball do Amazonas (Febam), no último sábado (7), no Ginásio Renné Monteiro.

O time feminino do 7° CMPM, sob a liderança do treinador, professor Totilas Neto, participou da competição com as equipes 7° CMPM-Alpha, 7° CMPM-Beta e 7° CMPM-Charlie.

A grande campeã da competição foi a equipe 7° CMPM-Alpha, composta pelas alunas Fernanda Vasconcelos, Aline Cursino, Rayssa Costa e Katia Souza. Elas enfrentaram as equipes dos colégios La Salle, CMM, NSG, Dom Pedro e Sebastiana Braga.

O corpo diretivo da unidade de ensino destacou e parabenizou ainda as alunas que formaram as equipes Beta e Charlie do 7° CMPM pela participação: Adria Macedo, Gabrielly Oliveira, Kamily Aguiar, Adeize Silva, Thayssa Cunha e Juliana Silva.

“Parabéns às nossas atletas, que não somente brilham nas quadras, mas também em sala de aula, nos estudos. Vocês são gigantes”, declarou a comandante da unidade escolar, tenente-coronel PM Núbia.

Resultado Final

1° Lugar - 7° CMPM-Alpha

2° Lugar - La Salle B

3° Lugar - Dom Pedro A

*Com informações da assessoria

