No Maracanã: Flamengo joga hoje (14) contra o Atlético-GO

Flamengo e Atlético Goianiense fazem neste sábado (14) o duelo de rubro-negros no Maracanã pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, ÀS 21H30. A transmissão será feita pela Rádio Nacional.

Os donos da casa vêm de dois resultados negativos na competição, quando ainda estavam sob comando do técnico catalão Domènec Torrent, demitido na última segunda-feira (8).

O Alviverde goiano também vive situação difícil no Brasileirão: nos últimos quatro jogos não conseguiu vencer, acumulando dois empates e duas derrotas.

A equipe carioca busca a primeira vitória com o técnico Rogério Ceni à beira do campo. O sistema defensivo é a maior preocupação do treinador recém-contratado.

No momento, o Flamengo é a segunda zaga mais vazada da competição, com 29 gols, a mesma quantidade sofrida pelo Bahia, que é o nono colocado na tabela de classificação.

Além do êxito no primeiro confronto, os goianos entram em campo com a confiança de terem alcançado resultados melhores fora de casa. Como visitante, o Atlético Goianiense conquistou 40% dos pontos disputados. Já como mandante atingiu 36,6% de aproveitamento.

Do outro lado, em casa, o Flamengo tem retrospecto razoável, com 55,5% de sucesso.

Flamengo e Atlético-GO já se enfrentaram 16 vezes na história, com vantagem para o Rubro-Negro carioca. Ao todo, foram onze vitórias do Mengão, três empates e duas derrotas. No último duelo entre as duas equipes, o Dragão levou a melhor e venceu por 3 a 0 na segunda rodada do Brasileirão.

