Fast Clube entra em campo neste sábado (14) em busca da classificação

O Fast Clube busca a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D, e recebe o Bragantino – PA, em Manaus, no estádio Arena da Amazônia, sábado (14), às 16h.

A equipe contava sete partidas de invencibilidade, até cair para o Independente – PA, na rodada passada. Se ganhar neste sábado, o Rolo Compressor não terá mais como ser ultrapassado pelo Independente, único fora do G-4 que ainda pode superá-lo na tabela.



O Fast teve a sequência de três vitórias seguidas, quebrada no último sábado (7), quando perdeu para o Independente-PA por 1 a 0, fora de casa. O time paraense, porém, foi derrotado na sexta-feira (13) pelo Ji-Paraná-RO por 1 a 0, mantendo-se na quinta posição da chave, a primeira fora da zona de classificação.

Para o duelo com o Bragantino, o meia Charles está recuperado de lesão e volta a ficar à disposição do técnico Lecheva após duas rodadas ausente. Fora do jogo com o Independente, também por contusão, o volante Igor é outro que retorna.

O desfalque do Fast é o volante Dênis Pedra, expulso na rodada passada. Com isso, o provável time titular do Rolo Compressor terá: Alencar; Bernardo, Bernardo Benjamin, Alison e Souza; Igor, Pelezinho, Márcio Goiano e Negueba; Daivison e Ronan.

