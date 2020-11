Manaus FC tenta a primeira vitória fora de casa neste sábado (14)

Manaus e Treze (PB) já se enfrentaram no primeiro turno | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Manaus - Para conquistar a tão sonhada classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Manaus FC precisa vencer uma partida fora de casa. Neste sábado (14), o Gavião do Norte enfrenta o Treze (PB), pela 15ª rodada da competição, às16h.

A partida será transmitida pela DAZN (streaming), pela Band Amazonas (TV aberta) e por áudio na Manaus FC TV.

O Gavião do Norte está na quinta colocação com 19 pontos, a mesma pontuação do Paysandu (PA), que está no G4 graças ao critério de desempate: número de vitórias (5 a 4)

Para não “desgarrar” do grupo dos times que lutam para avançar de fase, só resta uma alternativa ao Manaus: vencer, porque o Papão vai enfrentar o já rebaixado Imperatriz (MA), que só conquistou um mísero ponto na competição.

Manaus e Treze (PB) já se enfrentaram no primeiro turno. O time do interior da Paraíba confrontou o Batalhão de Choque, da Polícia Militar, que acabou usando spray de pimenta nos jogadores.

*Com informações da assessoria

