Preocupante: Série A do Brasileirão tem 43 jogadores com Covid-19

Os clubes buscam tomar medidas que auxiliem na prevenção da doença, entre os jogadores | Foto: Reprodução da internet

O aumento do número de infecções por coronavírus no Brasil nos últimos dias atingiu também o futebol. Para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, 43 jogadores e dois técnicos estão afastados com Covid-19. O caso mais grave é o do Santos, com 11 atletas contaminados. O Peixe também não terá o técnico Cuca, internado em São Paulo.



O Coritiba também está desfalcado, além do treinador Rodrigo Santana, o Coxa soma sete jogadores infectados.

Palmeiras e Vasco também apresentaram um número elevado de infectados. O Verdão não contará com cinco jogadores, enquanto o Cruz-Maltino tem quatro ausentes.

O Corinthians perdeu dois jogadores após os exames desta sexta-feira (13). O centroavante Jô e o meia Mateus Vital testaram positivo e estão fora da lista de relacionados.

Neste sábado, o Fortaleza perdeu Osvaldo e Yuri César, também infectados, e o Coritiba mais dois jogadores que não tiveram os nomes divulgados.

Segundo levantamento do sistema InfoGripe, assinado pela Fiocruz com base em registros do Ministério da Saúde, nove capitais brasileiras tiveram avanço de infecções por coronavírus nos últimos dias.

*Com informações do Globo Esporte

Leia mais:

Cinco atletas do Palmeiras testam positivo para Covid-19

No Maracanã: Flamengo joga hoje (14) contra o Atlético - GO