Manaus FC empata com o Treze (PB) e dificulta próxima etapa na Série C

Manaus - O Manaus FC não conseguiu superar o Treze da Paraíba, no jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, da Série C, realizado hoje (14), no estádio Amigão, em Campina Grande. Com o resultado, a equipe perde a oportunidade de abrir boa vantagem para o quinto colocado na tabela.



Restando três jogos para o fim do campeonato, o Gavião do Norte não venceu fora de casa e começa a preocupar os torcedores, que sabem que precisam de uma vitória fora da Arena da Amazônia, para terem a chance de se classificar para as quadrangulares.

O esmeraldino está com apenas um ponto de vantagem sobre o quinto colocado na tabela, Paysandu.

Com um início de jogo equilibrado, o Gavião criou boas oportunidades e seu aproximou do gol, aos 40 minutos do primeiro tempo, Hamilton driblou e fez o passe, deixando o atacante Philip que, de frente para o goleiro, errou a finalização.

Apesar das chances, a primeira etapa terminou sem gols, mas logo no início do segundo etapa, o Manaus FC saiu na frente, com um gol de Patrick Borges, aos quatro minutos.

Não deu tempo para os jogadores esmeraldinos aproveitarem a vantagem no placar, quando aos seis minutos, em jogada perigosa, o goleiro Jonhatan fez pênalti que favoreceu o Galo. Neto Bahiano converteu e deixou tudo igual.

O jogo seguiu acirrado e aos 16 minutos, Douglas Lima fez entrada duríssima em "Tsunami" e foi expulso da partida. Mesmo com um jogador a mais durante boa parte da segunda etapa, os ataques continuaram não encaixando. Aos 45 minutos, o zagueiro Ramon também foi expulso, após levar o segundo amarelo.

Terminando o tempo regulamentar, Salim Chavez, o árbitro da partida, deu quatro minutos de acréscimo, mas não foi o suficiente para um gol, por nenhuma das equipes.

O resultado afastou o Treze do Z2 e colocou o Manaus FC, na quarta colocação, fechando os times classificados para a próxima fase da competição.

A permanência no G4 está ameaçada pelo Paysandu, que joga na segunda-feira (16) e em caso de vitória, passa o Gavião em número de pontos.

A equipe alviverde ainda tem três jogos para tentar garantir a classificação. No próximo jogo, o Manaus visita o Santa Cruz, líder do grupo A, fora de casa, no sábado (21), às 18h, no estádio Arruda.

