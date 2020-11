Flamengo marca, mas permite empate para o Atlético-GO

Pelo Brasileirão, a equipe comanda por Rogério Ceni volta a campo no sábado (21) contra o Coritiba, às 19h, no Maracanã | Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo empatou com o Atlético-GO por 1 a 1 neste sábado (14) no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com este resultado, os cariocas caíram da terceira para a quarta posição da competição. Do outro lado, na estreia do treinador Marcelo Cabo, o Dragão acumulou cinco jogos consecutivos sem vencer no Brasileirão, sendo três derrotas e dois empates. Neste momento, os goianos ocupam a 14ª colocação.

O próximo compromisso do Flamengo é na quarta-feira (18) no Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Pelo Brasileirão, a equipe comanda por Rogério Ceni volta a campo no sábado (21) contra o Coritiba, às 19h, no Maracanã.

Já o Atlético-GO terá na rodada seguinte o Sport como adversário. O confronto será realizado na segunda-feira (23) às 20h.

*Via Agência Brasil

