Atlético MG vence Corinthians e sobe para liderança do Brasileirão

Bastava vencer o Corinthians na Arena Neo Química na noite deste sábado (14), para que o Atlético Mineiro tomasse a ponta da tabela do Brasileiro. A vitória difícil foi por 2 a 1.

Aos cinco minutos da primeira etapa, o Corinthians saiu na frente. O zagueiro Gil foi vencido na velocidade pelo atacante atleticano Vargas. O chileno, que estava estreando, caiu na área. Muita reclamação, mas o árbitro Rodrigo Dalonso Ferreira nem analisou o VAR. Mandou o lance seguir.

O empate do Galo só foi sair aos 15 da etapa final. Em bela troca de passes, Eduardo Vargas tocou de calcanhar para o lateral Guilherme Arana. O ex-jogador do Corinthians ficou cara a cara com Cássio e converteu.

Aos 37, os mineiros tiveram força para virar o jogo. Keno recebeu na direita, limpou Cafu e cruzou para Marrony fazer 2 a 1.

Com a vitória, o Atlético MG chega aos 38 pontos. O Corinthians é o nono com 26 pontos. O próximo desafio dos paulistas será o Grêmio, em São Paulo, no domingo (22). O Galo pega o Ceará no mesmo dia.

