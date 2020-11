Técnico Cuca recebe alta após se recuperar de Covid-19

Cuca é o segundo técnico diagnosticado com Covid-19, na segunda fase do Brasileirão | Foto: Pedro Ernesto Azevedo/ Santos FC

O técnico Cuca, do Santos, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês nesta segunda-feira (16). O treinador, de 57 anos, estava internado desde o dia 7 de novembro após contrair Covid-19.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, Cuca, agora, seguirá o tratamento em casa, com indicação de mais dez dias de repouso.



Com isso, o técnico deve perder os jogos contra o Athletico, no próximo sábado (21), pelo Campeonato Brasileiro, e contra a LDU, na terça-feira, pelas oitavas de final da Libertadores.

A provável volta do treinador ao comando do Peixe deverá ocorrer somente no dia 28, no jogo contra o Sport, na Vila Belmiro.

O técnico é um dos vários casos de Covid-19 no Santos, que passa por surto do vírus. Nesta semana, 11 jogadores do elenco testaram positivo, além de outros membros da comissão técnica.

*Com informações do Globo Esporte



