Vice diretor do Flamengo, Marcos Braz é eleito vereador pelo RJ

A partir de 2021, Marcos Braz assume o cargo público de vereador | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi eleito vereador do Rio de Janeiro. na eleição realizada neste domingo. Ele conseguiu 40.938 votos. O dirigente negou que o cargo público possa atrapalhar seu desempenho no clube, e disse que pode conciliar as funções.



Existe a expectativa de como a novidade será encarada por seus colegas dentro do clube, que no ano que vem tem eleição presidencial e os bastidores prometem se agitar.

Durante o período de campanha, houve a tentativa de que os assuntos do futebol não se misturassem com política.

Recentemente o grupo político "Flamengo da Gente" propôs uma adequação ao estatuto para tentar evitar possíveis conflitos de interesses. A ideia que será analisada é de que dirigentes do clube que se candidatarem tirem licença do cargo.

A eleição do Rio de Janeiro teve também outros dois candidatos que têm passagem recente no Flamengo, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello e o ex-CEO Fred Luz. Ambos concorreram para o cargo de prefeito e não conseguiram chegar ao segundo turno.

*Com informações do Globo Esporte

