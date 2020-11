Brasil busca invencibilidade contra o Uruguai em Eliminatórias da Copa

Já são 20 anos de invencibilidade diante da Celeste | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai nesta terça-feira, às no estádio Centenário, em Monte Vidéu, no Uruguai. O Brasil ainda não perdeu nas eliminatórias da América do Sul, com três jogos e três vitórias, o time de Tite segue invicto na competição.

Na manhã desta segunda-feira (16), o técnico Tite comandou o último treino, em 2020. Os jogadores realizaram exercícios táticos e técnicos. O treino com bola parada apresenta ser uma das prioridades do técnico, que busca aprimorar as jogadas a cada atividade realizada.

Após o término dos treinamentos, o técnico cedeu entrevista e falou sobre o jogo contra o Uruguai

"Vamos enfrentar o Uruguai, uma equipe que vem sólida. Tradicionalmente um clássico, uma gama de envolvimentos com peso de camiseta, com atletas de alto nível e esse nosso processo de afirmação da equipe", disse.

Além de se manter sem perder, o Brasil enfrenta o Uruguai, podendo estabelecer mais um ano de invencibilidade, diante da equipe Celeste.

Além do confronto dentro de campo, o jogo entre Brasil e Uruguai terá também o duelo entre Tite e um dos maiores treinadores do futebol sul-americano: Oscar Tabárez. Técnico da Celeste desde 2006, o 'Maestro' foi muito elogiado pelo comandante brasileiro antes do confronto.

"As culturas são diferentes. Vamos só nos ater a esses aspectos. Atingir essa dimensão do mestre Tabárez é muito grande", declarou.

Em 2001, nos jogos classificatórios para a copa do mundo de 2002, a amarelinha perdia o último jogo contra o Uruguai. Desde então, a Seleção Brasileira não perdeu mais, ficando invicta nos duelos por quase 20 anos, e amanhã, a vantagem pode ser mantida, em caso de vitória canarinha.

