Allan é dúvida e Tite busca um substituto para jogo das Eliminatórias

Arthur pode ser a solução no meio campo do Brasil | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A dúvida está no meio campo da Seleção Brasileira, pois o volante Allan teve um problema clínico, mas não houve uma explicação do que se tratava. O substituto será Arthur, caso Allan não se recupere.

A seleção brasileira encerrou hoje (16) a preparação para enfrentar o Uruguai nesta terça-feira (17), às 20h, no estádio Centenário, na capital Montevidéu.



"Definiremos a situação amanhã (terça), mas já fizemos os trabalhos com os atletas também. O Arthur trabalhou nesses dias com a possibilidade real de jogar. Não estamos esperando para definir ou para organizar", disse Tite.

Não faltaram problemas para Tite montar a equipe dos jogos contra Venezuela e Uruguai. Desde a divulgação da lista de convocados, oito atletas tiveram de ser cortados, seja por lesão ou infecção pela Covid-19.

O atacante Pedro reclamou de um desconforto muscular após a vitória de sexta (13) sendo a baixa mais recente. O meia-atacante Thiago Galhardo, do Internacional, foi chamado no lugar.

A partida é válida pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar 2022. Em entrevista coletiva, o técnico Tite afirmou que mandará a campo praticamente o mesmo time que bateu a Venezuela por 1 a 0 na última sexta (13), no Morumbi, em São Paulo.

*Com informações da Agência Brasil

