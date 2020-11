Suárez testa positivo para Covid-19 e desfalca Uruguai contra o Brasil

Suárez vive grande fase no atual clube e poderia ajudar a Celeste a dificultar o jogo para o Brasil | Foto: Edison Vara/Associated Press

Luís Suárez e Rodrigo Muñoz testaram positivo para coronavírus e vão desfalcar a seleção do Uruguai na partida contra o Brasil, pelas eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, nesta terça-feira. A federação do Uruguai publicou em anúncio oficial que além dos dois jogadores, mais um integrante da equipe técnica foi infectado.



Artilheiro das eliminatórias com quatro gols, Suárez também não jogará a partida pelo Atlético de Madrid contra o ex-clube Barcelona, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

O provável substituto do atacante na celeste é o jovem Darwin Núñez, de 21 anos, que vem se destacando no Benfica.

Além de Suárez e Muñoz, o lateral do Palmeiras Viña também está com coronavírus, somando três desfalques por conta da doença no time de Óscar Tabárez.

No comunicado oficial, a equipe diz que tanto os dois jogadores que testaram positivo por último, quanto o membro da comissão técnica Matías Faral, estão em "bom estado de saúde".

O jogo entre Brasil e Uruguai acontece amanhã (17), no Estádio Centenário, às 20h, em Montevideu.

*Com Informações da Globo Esporte

Leia mais:

Allan é dúvida e Tite busca substituto para jogo das Eliminatórias

Técnico Cuca recebe alta após se recuperar de Covid-19