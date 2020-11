Palmeiras chega a oito desfalques por conta da Covid-19

Alan irá desfalcar a equipe no jogo de volta da Copa do Brasil | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O zagueiro Alan Empereur, que recentemente chegou ao Palmeiras, foi mais um atleta do elenco comandado por Abel Ferreira a testar positivo para o novo coronavírus. O próprio defensor confirmou o diagnóstico por meio de uma postagem no Instagram.



Os jogadores do Palmeiras estão passando nesta segunda-feira por novos exames de Covid-19. Ao todo, já são oito casos no grupo de jogadores.

Antes de Empereur, Luan, Gabriel Menino, Danilo, Rony, Gabriel Silva, Matías Viña e Veron. Novos casos positivos devem ser confirmados pelo Palmeiras no fim da tarde desta segunda-feira.

Os dois últimos casos do Palmeiras foram de Viña e Veron. Enquanto o atacante cumpre a quarentena em São Paulo, o lateral esquerdo está isolado no Uruguai, já que foi diagnosticado com a covid-19 no país, e vai cumprir o período de afastamento no país natal.

O próximo compromisso do Alviverde, é na quarta-feira (18), contra o Ceará, pelo jogo de volta, nas quartas de final da Copa do Brasil. A partida será às 18h, no Estádio Castelão.

*Com informações de Globo Esporte

