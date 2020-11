Botafogo é derrotado pelo Bragantino e afunda na zona de rebaixamento

A equipe carioca precisa de vitórias para aliviar a tensão que paira sobre o clube | Foto: Thiago Ribeiro/Botafogo

O Botafogo foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira (16), dentro de casa,. Os visitantes começaram atrás no placar, mas logo viraram a partida. Com o resultado, o Alvinegro se mantém com 20 pontos e está na penúltima colocação na tabela.



O duelo marcaria a estreia de Ramón Díaz no comando do Botafogo. Como o técnico argentino teve de ser submetido a uma cirurgia e está em recuperação, o time alvinegro foi dirigido por Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón. O treinador está no país natal e só deve retornar ao Brasil em uma semana.



Aos 43, Victor Luís cruzou e o atacante Matheus Babi, de cabeça, colocou o time da casa na frente. Mas na sequência, Ytalo aproveitou a bobeada da defesa alvinegra e empatou, na primeira chance real do time paulista.

A virada só não saiu aos 47 porque a batida de Ytalo, na área, foi mascada pela dividida com o zagueiro Marcelo Benevenuto.

Em um ataque do Bragantino, houve um toque de mão, do zagueiro Kanu, em uma bola desviada por Benevenuto. Marques, árbitro da partida, assinalou o pênalti e Claudinho converteu para o clube paulista, virando o placar.

O próximo confronto do Botafogo será em casa, no domingo (22). O Glorioso enfrenta o Fortaleza às 18h15, no Nilton Santos.

