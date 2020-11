Manaus FC tenta vitória sobre o Santa Cruz, líder do campeonato

A equipe do Gavião já começou a preparação para o jogo decisivo | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Manaus - O Manaus FC encara a difícil missão de superar o Santa Cruz (PE), fora de casa, no sábado (21), às 18h, no Estádio do Arruda. A equipe Baré ainda não conseguiu um triunfo fora da Arena da Amazônia, e já não vence por três rodadas, empatando todas por 1 a 1.



O técnico do Gavião do Norte, Luizinho Lopes já prepara o time para o próximo desafio, que será diante do líder do Grupo A, o Santa Cruz (PE), que já está classificado por antecipação. O Gavião do Norte está na quinta posição na tabela, com 20 pontos marcados.

“É um jogo muito decisivo para a gente. O Santa Cruz nesta fase da competição já conquistou seu principal objetivo, a classificação, porém, acredito que eles vão manter a base da equipe para não perder essa sequência boa que eles têm. Nós temos que acreditar. São três jogos pontuais, para que a gente continue em busca do nosso principal objetivo que é a classificação”, disse Luizinho Lopes, técnico do Manaus FC



O esmeraldino precisa vencer para manter viva a esperança de uma classificação. O Terror do Nordeste jogará para conseguir sua décima primeira vitória consecutiva, na competição.

