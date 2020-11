Gabigol não jogará contra o São Paulo e vira o novo desfalque no Fla

Com a baixa de Gabigol, Rogério Ceni precisa pensar em um substituto para o jogo decisivo | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Gabigol não está recuperado das dores na coxa direita, não viaja e aumenta ainda mais a lista de desfalques do Flamengo para enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira (18), no Morumbi. O atacante fez exame que apontou uma fadiga acentuada no local.



Como perdeu por 2 a 1 no Maracanã, a equipe precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na Copa do Brasil.

Se vencer por um gol, o Flamengo leva a decisão para os pênaltis. Não há critério de "gol fora de casa" no torneio.

Além de Gabigol, o técnico Rogério Ceni não vai poder contar com Pedro, Thiago Maia, Filipe Luís e Rodrigo Caio, que se recuperam de lesão. Diego está em recondicionamento físico.

Everton Ribeiro e Isla jogam nesta terça pelas Eliminatórias e é improvável que tenham condições de estar em campo contra o São Paulo na quarta.

Nesta terça, o Flamengo confirmou a alta gravidade do problema de Thiago Maia, que lesionou os ligamentos do joelho. A forma de tratamento ainda está sendo discutida com o Lille, clube francês que tem contrato com o volante.

