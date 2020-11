Mundial de Clubes será realizado em fevereiro de 2021

A FIFA estuda a possibilidade de torcedores acompanharem os jogos | Foto: Fifa/Divulgação

A Fifa confirmou ao fim da manhã desta terça-feira que o Mundial de Clubes de 2020 vai ser disputado entre 1° e 11 de fevereiro do ano que vem, no Catar. Anteriormente previsto para dezembro, do dia 10 a 20, teve que ser definitivamente adiado em setembro passado por causa da pandemia de covid-19.



Vai ser a última edição do Mundial de Clubes no formato com sete participantes, os campeões de cada continente e mais um representante do país-sede. O vencedor da Libertadores tem data para estrear, direto na semifinal, dia 7 de fevereiro, uma semana depois da decisão do torneio sul-americano, marcada para o Maracanã.

O Brasileirão tem as últimas cinco rodadas previstas para fevereiro, até dia 24. Os dois jogos da disputa do título da Copa do Brasil são nos dias 3 e 10.

O novo Mundial de Clubes, com 24 times, que deveria ter sua primeira edição no ano que vem na China, ainda não tem data para ocorrer. A janela de junho de 2021 será ocupada pela Copa América e pela Eurocopa. O novo torneio gerou algumas resistências da Uefa e da Conmebol, mas Gianni Infantino, presidente da Fifa, deixou claro que não vê isso como um problema.

