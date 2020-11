Derrota para alemães elimina dupla de Marcelo Melo no ATP Finals

No duelo desta terça-feira, a dupla Brasil-Polônia foi controlada no primeiro set, sofrendo duas quebras de saque imediatas e vendo os alemães abrirem 4/1 | Foto: Divulgação/ ATP

O tenista Marcelo Melo não tem mais chance de título na chave de duplas do ATP Finals, torneio em Londres (Inglaterra) que reúne as oito melhores parcerias de 2020. Nesta terça-feira (17), o mineiro e o polonês Lukazs Kubot foram superados por 2 sets a 0 pelos alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5), ainda na fase de grupos.

Com duas derrotas em duas partidas, Melo e Kubot precisavam que a dupla formada pelo norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury vencesse a parceria entre o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic, no duelo seguinte pelo grupo Mike Bryan. Koolhof e Mektic, porém, ganharam em sets diretos, com 7/6 (7/5) e 6/0, chegando à segunda vitória e assegurando vaga na semifinal.

Como Ram e Salisbury enfrentam Krawietz e Mies na terceira e última rodada da chave, é certo que uma das parcerias alcançará a segunda vitória. Ou seja: Melo e Kubot estão fora da briga, mesmo que superem Koolhof e Mektic na quinta-feira (19), em horário que ainda será anunciado pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

No duelo desta terça-feira, a dupla Brasil-Polônia foi controlada no primeiro set, sofrendo duas quebras de saque imediatas e vendo os alemães abrirem 4/1. Apesar de devolverem uma das quebras, Melo e Kubot não conseguiram reagir, perdendo por 6/2. Na parcial seguinte, o equilíbrio prevaleceu até o tie-break, quando Krawietz e Mies abriram distância logo no início e definiram o desempate em 7/5.

"Hoje eles começaram bem, dominaram o primeiro set. No segundo conseguimos entrar em jogo, tivemos algumas poucas chances. Porém, eles foram melhores no geral", disse Melo, em comunicado à imprensa divulgado após a partida. É a oitava participação consecutiva do brasileiro no ATP Finals, sendo a quarta ao lado de Kubot.

Na quarta-feira (18), o também mineiro Bruno Soares volta a quadra às 9h (horário de Brasília). A dupla do brasileiro com o croata Mate Pavic enfrenta o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos, pela segunda rodada do grupo Bob Bryan. Quem vencer, assegura a classificação à semifinal, com uma rodada de antecipação.

O duelo opõe duas parcerias que estrearam com vitórias na última segunda-feira (16). Soares e Pavic bateram o austríaco Jurgen Melzer e o francês Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/1 e 10/4. Já Granollers e Zeballos aplicaram 2 a 0 nos australianos John Peers e Michael Venus, assinalando 7/6 (7/2) e 7/5.